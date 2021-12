Uomini e Donne, anticipazioni 16 dicembre: Matteo Ranieri bacia una corteggiatrice? Lieto annuncio per ex coppia del Trono Over (Di giovedì 16 dicembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 16 dicembre: la puntata di oggi si preannuncia davvero emozionante. Cosa succederà? Scopriamolo insieme? Uomini e Donne, anticipazioni 16 dicembre: Matteo esce con Federica e Martina e bacia una delle due Matteo Ranieri si è finalmente “sciolto” e ha visto in esterna le sue corteggiatrici Federica e Martina. Oggi racconterà come sono andate e svelerà di aver baciato la Viali. Angela Paone e Antonio Stellacci presto sposi Avevamo annunciato che i due ex protagonisti del Trono Over sarebbero convolati a nozze (tra l’altro non molto tempo dopo aver partecipato a “Uomini e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 dicembre 2021)16: la puntata di oggi si preannuncia davvero emozionante. Cosa succederà? Scopriamolo insieme?16esce con Federica e Martina euna delle duesi è finalmente “sciolto” e ha visto in esterna le sue corteggiatrici Federica e Martina. Oggi racconterà come sono andate e svelerà di averto la Viali. Angela Paone e Antonio Stellacci presto sposi Avevamo annunciato che i due ex protagonisti delsarebbero convolati a nozze (tra l’altro non molto tempo dopo aver partecipato a “e ...

