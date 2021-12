UN PROFESSORE, ULTIMA PUNTATA: UN EVENTO TRAGICO COINVOLGE SIMONE MENTRE DANTE… (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sesto e ultimo appuntamento con Dante Balestra, l’anticonformista PROFESSORE di filosofia, suo figlio SIMONE, il migliore amico Manuel e sua mamma Anita. “Un PROFESSORE”, in onda giovedì 16 dicembre alle 21.25 su Rai1. Protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. La regia è di Alessandro D’Alatri. Un PROFESSORE – Episodio 11 “Rousseau” Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con SIMONE. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? SIMONE vorrebbe parlare con Manuel di quanto avvenuto tra loro, ma l’amico lo tratta ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sesto e ultimo appuntamento con Dante Balestra, l’anticonformistadi filosofia, suo figlio, il migliore amico Manuel e sua mamma Anita. “Un”, in onda giovedì 16 dicembre alle 21.25 su Rai1. Protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. La regia è di Alessandro D’Alatri. Un– Episodio 11 “Rousseau” Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia?vorrebbe parlare con Manuel di quanto avvenuto tra loro, ma l’amico lo tratta ...

