Tumori | associazioni | “Networking soluzione per contenere mobilità sanitaria”

Reti multidisciplinari intra ed extra-regionali, teleconsulti, invio di referti online e cartelle sanitarie digitali, consegna di farmaci a domicilio sono le principali soluzioni al centro delle buone pratiche di assistenza al paziente oncologico sul territorio durante i mesi caldi dell'emergenza Covid-19. E' quanto emerge dal racconto delle buone pratiche messe in atto durante la pandemia per contrastare la migrazione sanitaria in oncologia, raccolte dal gruppo di associazioni pazienti 'La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere' e discusse nel corso dell'ottavo Forum istituzionale annuale del gruppo, evento di riferimento a livello nazionale per la valutazione e il dibattito sulle politiche sanitarie in ambito oncologico, che si è svolto oggi a Roma in modalità 'ibrida'. Secondo le associazioni, sono "soluzioni ...

