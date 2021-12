Traffico Roma del 16-12-2021 ore 13:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Luceverde Roma dirò Bentrovati idrolizzazione circolazione al momento scorrevole sul Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate e rallentamenti invece in via del Foro Italico tra Corso di Francia Agliè via Salaria verso San Giovanni in città ancora qualche rallentamento per Traffico sulla Cassia 3 via Santi Cosma e Damiano via di Grottarossa verso il centro città rallentamenti anche in via Trionfale 3 a Piazza Libertà in Lungotevere Arnaldo da Brescia stessa situazione in via Pineta Sacchetti da via dell’Acqua Paola e via Francesco Marconi in direzione di quest’ultimo Traffico rallentato anche su via del Muro Torto tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio i file in corso lo sciopero generale del trasporto pubblico per il momento riduzioni di corse per quanto riguarda la metro a chiuse Però anche sulla metro area servizio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Luceverdedirò Bentrovati idrolizzazione circolazione al momento scorrevole sul Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate e rallentamenti invece in via del Foro Italico tra Corso di Francia Agliè via Salaria verso San Giovanni in città ancora qualche rallentamento persulla Cassia 3 via Santi Cosma e Damiano via di Grottarossa verso il centro città rallentamenti anche in via Trionfale 3 a Piazza Libertà in Lungotevere Arnaldo da Brescia stessa situazione in via Pineta Sacchetti da via dell’Acqua Paola e via Francesco Marconi in direzione di quest’ultimorallentato anche su via del Muro Torto tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio i file in corso lo sciopero generale del trasporto pubblico per il momento riduzioni di corse per quanto riguarda la metro a chiuse Però anche sulla metro area servizio ...

Advertising

lidia25aprile : @FSallusto @chiccotesta @Roma @gualtierieurope @ilfoglio_it Idea fantastica! Peccato che, come per la chiusura di v… - LuceverdeRoma : [AGG]??? #Roma - Raccordo Anulare ?#Incidente RIMOSSO ORA #traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG] ??? #Roma - SS4 Via Salaria ?#Incidente RIMOSSO ORA #traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Corso del Rinascimento altezza Via de Canestrari ?????? #traffico Rallentato <-> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Vaglia altezza Via Montaione ?????? #traffico Rallentato <-> #Luceverde #Lazio -