Traffico Roma del 16-12-2021 ore 10 | 00

(Di giovedì 16 dicembre 2021) LuceverdeHellas colto sul tratto Urbano della A24-teramo file da Tor Cervara la tangenziale est e da Tor Cervara raccordo ancora file sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e da Largo Passamonti viale Castrense verso San Giovanni ci sono file sulla diramazioneSud in entrata raccordo anulare su quest’ultimo può detrarre la casini nella Appia lungo la carreggiata interna e rallentamenti della Prenestina alla rustica è ancora da Casal del Marmo a Laura Elia lungo la carreggiata esterna sulla-fiumicino code tra l’ANSA del Tevere da Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR simile a un incidente con rallentamenti a Montesacro viale Carnaro altro incidente Primavalle in piazza Clemente XI all’altezza di via del Forte Braschi dalle 10 alle ...