Torna la serie Zorro dopo 60 anni | un revival Disney con la star di NCIS | Valderrama dice addio a Torres?

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Lain tv con un volto nuovo e ben noto al grande pubblico.Branded Television sta sviluppando una rivisitazione dell’iconico format d’azione/western dedicato al popolare personaggio di Don Diego de la Vega, nato dalla penna di Johnston McCulley. La nuovarievocherà l’immaginario delle storie dell’affascinante spadaccino fuorilegge, che per l’occasione sarà interpretato da Wilmer: l’attore di, interprete del personaggio dell’agente speciale Nick, sarà sia produttore esecutivo che protagonista nei pdel cavaliere mascherato. Latargatavede a bordo come produttori esecutivi Gary ...

Advertising

ThunderRoadFC : In Serie B vincono le prime tre, che infiammano la lotta promozione. Lo Smashing ne rifila 5 al Real Chiquita e sca… - ParamountItalia : Paso adelante torna sul piccolo schermo: annunciata la serie revival #PasoAdelante #UPANext - MainolfiRita : @Suga__Melo No sto andando a lavoro teso :) la serie l’ho finita ieri sera. Tu torna a rompere il c4zz0 sotto i twe… - Suga__Melo : @MainolfiRita Brava, ora torna a riguardarti tutta la serie che altrimenti rischi una crisi d'astinenza. - MarcoGregoli : @AndreaInterNews una bella proroga fino a giugno 2022 e il problema torna sotto al tappeto fino alla prossima volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna serie

Corriere dello Sport

Television ha ufficializzato un accordo con Disney+ per lo sviluppo di unaispirata alla ... secondo la prima versione della sceneggiatura, una giovane donna chiamata Stella Coopernella ......viene frantumata dai media ossessivi del 21esimo secolo e di conseguenza aggredita da unadi ... Leggi Anche "Spider - Man", il grande cinema è preda del ragnoforte il tema della ...Il portoghese Nuno Gomes, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, si è concesso a La Stampa: “Ronaldo mette ancora pressione al Portogallo: resta un punto in più per noi. Italia? Ormai i favoriti ...Settima nella classifica di Serie A e -20 punti rispetto alla 'sua' Juve della stagione 2018-2019. Attacco in crisi, pesa l'addio di Cristiano Ronaldo ...