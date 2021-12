Torino, Juric: «Si poteva fare meglio. Qualcuno non mi è piaciuto» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato al termine della sfida contro la Sampdoria in Coppa Italia. Le sue parole Ivan Juric ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le parole dell’allenatore granata: PRESTAZIONE – «La squadra era molto competitiva. Qualcuno ha fatto bene e Qualcuno ha fatto male. Era una partita alla pari dove si poteva fare meglio. Abbiamo preso due gol che non si possono prendere. Sono cose che nel calcio sono decisive e noi siamo mancati in queste cose». MANDRAGORA – «L’ho visto bene. Ansaldi è normale che deve entrare ancora in forma. Ha fatto tanti minuti. Ci sono state poi prestazioni che mi sono piaciute e altre no». GOL DEL 2-1 – «Il batti e ribatti è diventato tutto così. Il batti e ribatti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico delIvanha parlato al termine della sfida contro la Sampdoria in Coppa Italia. Le sue parole Ivanha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le parole dell’allenatore granata: PRESTAZIONE – «La squadra era molto competitiva.ha fatto bene eha fatto male. Era una partita alla pari dove si. Abbiamo preso due gol che non si possono prendere. Sono cose che nel calcio sono decisive e noi siamo mancati in queste cose». MANDRAGORA – «L’ho visto bene. Ansaldi è normale che deve entrare ancora in forma. Ha fatto tanti minuti. Ci sono state poi prestazioni che mi sono piaciute e altre no». GOL DEL 2-1 – «Il batti e ribatti è diventato tutto così. Il batti e ribatti ...

