Tamponi anche ai vaccinati: per stadi, discoteche, concerti. Ipotesi del governo contro variante Omicron (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo rivendica la stretta sui viaggi e non esclude ulteriori misure se la situazione dovesse peggiorare, a partire dalla possibilità di introdurre l'obbligo del tampone anche per i vaccinati che vogliono andare a vedere le partite negli stadi, entrare in discoteca o assistere ad un concerto. Che l'incidenza dei casi legati ad Omicron crescerà anche in Italia, gli esperti ne sono ormai convinti, anche se al momento la prevalenza della variante è ferma allo 0,19% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilrivendica la stretta sui viaggi e non esclude ulteriori misure se la situazione dovesse peggiorare, a partire dalla possibilità di introdurre l'obbligo del tamponeper iche vogliono andare a vedere le partite negli, entrare in discoteca o assistere ad un concerto. Che l'incidenza dei casi legati adcresceràin Italia, gli esperti ne sono ormai convinti,se al momento la prevalenza dellaè ferma allo 0,19% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Salta l'inaugurazione della stagione di danza alla Scala prevista il 15 dicembre con La bayadère. Salta anche l'ant… - ChiaraMosti : RT @imballoionico: Immagina screditare per mesi i tamponi, dire tutti i giorni che l’UNICA sicurezza per tutti è il vaccino, aggiungere che… - LucaBattistell5 : RT @imballoionico: Immagina screditare per mesi i tamponi, dire tutti i giorni che l’UNICA sicurezza per tutti è il vaccino, aggiungere che… - SchwoarzMola : RT @imballoionico: Immagina screditare per mesi i tamponi, dire tutti i giorni che l’UNICA sicurezza per tutti è il vaccino, aggiungere che… - laTorreDellOrso : RT @flayawa: I vaccini che avrebbero dovuto renderci immuni al SarsCov2 e impedire il contagio non ci rendono immuni e non impediscono il c… -