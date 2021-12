Sebastien Bourdais contesta Sergio Perez | “Zero sportività su Hamilton!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Una voce fuori dal coro, quella di. Uno dei momenti più esaltanti dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi è stato incarnato dalla battaglia per il primo posto dae Lewis Hamilton, con il pilota messicano della Red Bull che ha cercato, con assoluto successo, di rallentare la corsa del pilota inglese per favorire il recupero di Max Verstappen. Secondo il francese, questo comportamento non è stato per niente sportivo.sbotta sul messicano definendolo poco sportivo L’ex pilota della Toro Rosso ha replicato ad un tweet di Will Buxton, con quest’ultimo che aveva esaltato la difesa del pilota della Red Bull. Il quattro volte campione della Champ Car, a quel punto, non è riuscito a contenersi, rispondendo in questo modo: “Pensavo amassi ...