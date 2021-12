Salernitana, Napoli: “Non pagheremo noi per le incapacità di chi governa il calcio” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOre caldissime a Salerno sul fronte calcio: è in gioco il destino della Salernitana. A parlare, allora, dopo la nota diffusa dai trustee (leggi qui), è il sindaco Vincenzo Napoli. Che dichiara: “La vicenda è l’ennesima dimostrazione dell’incapacitá del governo del calcio di gestire in modo efficace l’azienda calcio nel rispetto della competizione agonistica e della passione dei tifosi. La Salernitana, i suoi meravigliosi tifosi e la città di Salerno non possono subire e non subiranno le conseguenze di una situazione allucinante sotto tutti i profili. Il Comune di Salerno ha profuso e profonde energie enormi per garantire le condizioni logistiche e strutturali allo svolgimento della Serie A. Il Comune di Salerno, nel rispetto delle singole prerogative, ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOre caldissime a Salerno sul fronte: è in gioco il destino della. A parlare, allora, dopo la nota diffusa dai trustee (leggi qui), è il sindaco Vincenzo. Che dichiara: “La vicenda è l’ennesima dimostrazione dell’incapacitá del governo deldi gestire in modo efficace l’aziendanel rispetto della competizione agonistica e della passione dei tifosi. La, i suoi meravigliosi tifosi e la città di Salerno non possono subire e non subiranno le conseguenze di una situazione allucinante sotto tutti i profili. Il Comune di Salerno ha profuso e profonde energie enormi per garantire le condizioni logistiche e strutturali allo svolgimento della Serie A. Il Comune di Salerno, nel rispetto delle singole prerogative, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Napoli Salernitana a rischio esclusione - Terremoto in classifica ...protagonista la Salernitana non fossero mai state disputate. Ecco dunque quale sarebbe, ad oggi, la 'nuova' classifica di Serie A secondo questi criteri:Inter* punti 40, Milan 36, Atalanta 34, Napoli ...

Salernitana - Rischio esclusione dalla Serie A, nessuna offerta concreta ... motivo per cui la Salernitana potrebbe essere esclusa dal campionato italiano, a meno che entro il 31 dicembre arrivi un'offerta'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Caso Suarez, ...

Salernitana, Napoli: “Situazione allucinante, richiamo alla responsabilità” StileTV Gladiator, arriva un nuovo allenatore, il comunicato della società Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi di aver affidato la guida tecnica al signor Teore Sossio Grimaldi. Una scelta oculata avendo individuato ...

Milan, poche chance per Leao: Rafa verso il rientro a gennaio Anche ieri Rafael Leao ha proseguito nel suo programma personalizzato. Difficilmente lo rivedremo in campo tra domenica e mercoledì, quando il Milan affronterà prima il Napoli a ...

