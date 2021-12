Romina Power sbotta contro la Lucarelli per difendere Albano: "Donna stupida" (Di giovedì 16 dicembre 2021) E' guerra tra Romina Power e Selvaggia Lucarelli. La prima ha sbottato contro la giornalista a causa del suo comportamento a "Ballando con le stelle" contro Albano Carrisi, tra i concorrenti dell'edizione 2021 del talent show. La giurata romana ha lanciato una frecciata a Romina, chiaramente infuriata per la sue insinuazioni. Romina Power ha scritto su Instagram: "L'altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te...Donna stupida". Non si sa a cosa si riferisse Romina Power: durante le semifinali di Ballando con le Stelle, quando Albano è tornato in gioco grazie al ripescaggio, non c'era alcun ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 dicembre 2021) E' guerra trae Selvaggia. La prima hatola giornalista a causa del suo comportamento a "Ballando con le stelle"Carrisi, tra i concorrenti dell'edizione 2021 del talent show. La giurata romana ha lanciato una frecciata a, chiaramente infuriata per la sue insinuazioni.ha scritto su Instagram: "L'altra sera laè stata davvero sfacciata e irrispettosa con te...". Non si sa a cosa si riferisse: durante le semifinali di Ballando con le Stelle, quandoè tornato in gioco grazie al ripescaggio, non c'era alcun ...

