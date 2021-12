Radionorba | Tiromancino a “My Live” stasera Ultimo appuntamento del 2021 per la trasmissione

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dadelper il Mydi Radio Norba. Domani, venerdì 17 dicembre, sul palcoscenico del The Heart di Conversano saliranno i, formazione romana con più di 30 anni di carriera alle spalle e ben 13 album in studio, l’pubblicato due mesi fa, “Ho cambiato tante case”, con 12 tracce inedite, fra cui “L’odore del mare”, in duetto con Carmen Consoli, in rotazione radiofonica da una settimana. Una grande band, amatissima dal pubblico, guidata da Federico Zampaglione, regista e cantautore. Alan Palmieri, conduttore del nuovo programma di Radio Norba, avrà tanti spunti per la chiacchierata con il poliedrico artista romano, a partire dal videoclip di “Domenica”, il singolo che ha anticipato la ...

Advertising

FanTiromancino : RT @radionorba: - Alan_Palmieri : RT @radionorba: - Tiromancino : RT @radionorba: - radionorba : - GiovanniVerdoli : RT @radionorba: Siete pronti per il prossimo appuntamento del #RadioNorbaMyLive con i ?@Tiromancino? ? ???? #tiromancino #musica #laradiode… -

Ultime Notizie dalla rete : Radionorba Tiromancino

Radionorba

... a seguire Ermal Meta (26 novembre), Fedez (3 dicembre), Noemi (10 dicembre) e(17 ... Per qualsiasi informazione: www..it.... a seguire Ermal Meta (26 novembre), Fedez (3 dicembre), Noemi (10 dicembre) e(17 ... Per qualsiasi informazione: www..it.Ultimo appuntamento del 2021 per il My Live di Radio Norba. Domani, venerdì 17 dicembre, sul palcoscenico del The Heart di Conversano saliranno i Tiromancino, formazione romana con più di 30 anni di c ...