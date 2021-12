Parre | scontro tra auto sulla provinciale | 3 feriti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 dicembre 2021). Incidente lungo ladella Valle Seriana, in territorio di. Poco prima delle 13 di giovedì 16 dicembre duesi sono scontrate. Tre le persone ferite: hanno 35, 45 e 75 anni di età. Non sarebbero in condizioni gravi, nonostante la brutalità dell’impatto. Da chiarire la dinamica esatta di quanto successo. Sul posto l’medica, due ambulanze (intervenute in codice giallo), i carabinieri di Clusone e i vigili del fuoco per bonificare il tratto di strada compromesso.