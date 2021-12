Manovra: Meloni insiste, 'è di compromesso, non c'è visione su crescita' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''Questa mi pare una Manovra di compromesso, non c'è una visione sulla crescita...''. Lo ha detto Giorgia Meloni all'Assemblea di Coldiretti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''Questa mi pare unadi, non c'è unasulla...''. Lo ha detto Giorgiaall'Assemblea di Coldiretti.

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Meloni Assemblea nazionale Coldiretti: focus su ripresa e consumi Dalla manovra di bilancio all'impatto del caro energia, dalle speculazioni sul cibo ai consumi di Natale, ... Stefano Fassina (deputato Leu), Giorgia Meloni (presidente di Fratelli d'Italia) Matteo ...

Modello Leone, è stato praticato anche dal Pd Letta, rimangiandosi tutto, tenta di trovare un'intesa sul Colle con Renzi e la Meloni La variante ... incassati gli spiccioli di una manovra assai incolore, stanno... Ora dei penultimatum pure da ...

Manovra: Meloni, 'sciopero non mi pare aiuti' La Sicilia Manovra: Meloni insiste, 'è di compromesso, non c'è visione su crescita' Roma, 16 dic. ''Questa mi pare una manovra di compromesso, non c'è una visione sulla crescita...''. Lo ha detto Giorgia Meloni all'Assemblea di Coldiretti.

Manovra: Meloni, 'sciopero non mi pare aiuti' Roma, 16 dic. "Lo sciopero in qualche maniera rallenta l'economia, non mi pare aiuti il problema che viene posto". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, arriva ...

