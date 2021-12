Guido Bertolaso, l’annuncio improvviso gela gli italiani: “Devo darvi una brutta notizia..” (Di venerdì 17 dicembre 2021) (ANSA) - “La categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni”. È quanto ha detto il consulente della campagna vaccinale in Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di un sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano City e di una diretta Facebook dedicata all’avvio della somministrazione dei vaccini ai bambini. “Oggi, nel corso di una diretta Facebook con le famiglie che abbiamo organizzato con Regione Lombardia – ha aggiunto l’ex capo della Protezione civile -, mostreremo che i bambini positivi in Lombardia ad oggi sono quelli che si ammalano più facilmente rispetto alle altre categorie perché non sono vaccinati”. “Di fronte anche a questi numeri – ha detto ancora Bertolaso -, non ci sono dubbi sull’esigenza di vaccinare i nostri figli e nipoti, non perché possono essere loro quelli ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 dicembre 2021) (ANSA) - “La categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni”. È quanto ha detto il consulente della campagna vaccinale in Regione Lombardia,, nel corso di un sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano City e di una diretta Facebook dedicata all’avvio della somministrazione dei vaccini ai bambini. “Oggi, nel corso di una diretta Facebook con le famiglie che abbiamo organizzato con Regione Lombardia – ha aggiunto l’ex capo della Protezione civile -, mostreremo che i bambini positivi in Lombardia ad oggi sono quelli che si ammalano più facilmente rispetto alle altre categorie perché non sono vaccinati”. “Di fronte anche a questi numeri – ha detto ancora-, non ci sono dubbi sull’esigenza di vaccinare i nostri figli e nipoti, non perché possono essere loro quelli ...

Advertising

PiazzaSimonetta : RT @ultimenotizie: 'La categoria di età più colpita dal Covid oggi in #Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni'.Lo ha detto il consule… - laurettabellani : ?? io mia figlia l’ho fatta vaccinare per il suo, il nostro ed il bene di tutti #vacciniamoci #Covid_19… - Antony956 : RT @ultimenotizie: 'La categoria di età più colpita dal Covid oggi in #Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni'.Lo ha detto il consule… - paperopoli2003 : Robert Malone - Difendete i vostri figli dal vaccino - enricosprea : RT @ultimenotizie: 'La categoria di età più colpita dal Covid oggi in #Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni'.Lo ha detto il consule… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Bertolaso Covid, scuole chiuse. Non riaprono dopo le feste di Natale. Rumor choc ... ha affermato il consulente della campagna vaccinale in Regione Lombardia, Guido Bertolaso , nel corso di un sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano City, dove a partire dal primo pomeriggio prende ...

Secondo il consulente per la campagna vaccinale per la Regione, Guido Bertolaso, "la categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni". E proprio oggi nei ...

Covid, Bertolaso: in Lombardia i più colpiti sono i bambini Sky Tg24 Bertolaso: "In arrivo nuovo vaccino per bambini? E' fake news" Giovedì, 16 dicembre 2021 Home > aiTv > Bertolaso: "In arrivo nuovo vaccino per bambini? E' fake news" (Agenzia Vista) Milano, 16 dicembre 2021 "La diceria che circola che bisogna aspettare perchè tra ...

Covid, news. Ema: ok a pillola antivirale Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Ema: ok a pillola antivirale Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE ...

... ha affermato il consulente della campagna vaccinale in Regione Lombardia,, nel corso di un sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano City, dove a partire dal primo pomeriggio prende ...Secondo il consulente per la campagna vaccinale per la Regione,, "la categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni". E proprio oggi nei ...Giovedì, 16 dicembre 2021 Home > aiTv > Bertolaso: "In arrivo nuovo vaccino per bambini? E' fake news" (Agenzia Vista) Milano, 16 dicembre 2021 "La diceria che circola che bisogna aspettare perchè tra ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Ema: ok a pillola antivirale Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE ...