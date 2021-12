Gianni Morandi scatenato | il messaggio entusiasma i fan

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A poche ore dall’annuncio del titolo del brano che canterà a Sanremo 2022,suona la carica con unsu Instagram.(Getty Images)Ph. Daniele VenturelliIeri sera, mercoledì 15 dicembre, Amadeus ha accolto sul palco del Teatro Casinò di Sanremo tutti i Big (tranne Elisa perché risultata positiva al Covid-19) che gareggeranno al prossimo Festival. La kermesse musicale in programma nella città ligure dal 1 al 5 febbraio 2022. Come gli altri, il direttore artistico ha dato il benvenuto anche a. Il cantante bolognese che torna in gara dopo ventidue anni. Nell’occasione ha sottolineato la gioia di partecipare ad un evento così importante, soprattutto dopo un periodo non facile per lui, soprattutto dopo ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INTERROGATORIO | Gianni Mion, storico n. 1 della holding di famiglia: “Sapevano che il viadotto aveva un difetto… - _Aldarion_ : RT @wildrouche: TL crollata per Massimo Ranieri e Gianni Morandi praticamente la situazione che ci sarebbe stata negli anni '70 se fosse es… - maryrzz_ : RT @louisvvsun: ma sti cazzi di sangiovanni o rkomi NOI SIAMO QUI PER MASSIMO RANIERI E GIANNI MORANDI #SanremoGiovani - belpulcin : @SanremoRai ACHILLE LAURO, MICHELE BRAVI, GIANNI MORANDI, BLANCO - itsyoultm : tanto io tifo per gianni morandi comunque -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Nonostante il parterre de rois non vola. Lo show di è un flop nonostante siano scesi in suo soccorsi nomi dal calibro di Renato Zero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso,, Serena Autieri, Tommaso Paradiso e Fiorello (solo per dirne alcuni). Non se ne parla molto ma i dati d'ascolto lo confermano: lo show non funziona, con risultati al limite del ...Tre glorie della musica italiana in gara, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi. E Achille Lauro, Sangiovanni e Rkomi: per il suo Sanremo 'ter' come conduttore e direttore artistico, Amadeus vuole conquistare un pubblico davvero ...Nonostante il parterre de rois Uà non vola. Lo show di Claudio Baglioni è un flop nonostante siano scesi in suo soccorsi nomi dal calibro di Renato Zero, Marco Mengoni, ...Sono Yuman, Tananai e Matteo Romano i concorrenti di Sanremo Giovani che staccano il biglietto per cantare tra i 25 big al Festival, in onda dal primo al 5 febbraio 2022. Yuman ha vinto cantando “Mill ...