Gianluca Rocchi: “Tutti ascolteranno l’audio var di Dumfries-Alex Sandro” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ‘Rigorini’ o non ‘Rigorini’. Tema aperto nel calcio italiano, dopo una serie di polemiche per alcuni penalty concessi con troppa leggerezza e alcuni, analoghi, invece non sanzionati. Il designatore Gianluca Rocchi entra nel dibattito ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Non sarà colpa nostra se ne daremo tanti, dipenderà da quanti falli in area verranno commessi e noi dovremo essere bravi a sanzionarli. L’unica cosa che possiamo fare è toglierne qualcuno, ma non troppi. Dobbiamo essere bravi a concedere quelli che esistono. Alla 13a sono stati 6 ed erano Tutti corretti. Non voglio che i miei vivano con lo stress“. Tra gli episodi anche il contatto tra Dumfries e Alex Sandro in Inter-Juventus: “Se faremo ascoltare l’audio di quell’episodio? Non so quando ma lo ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) ‘Rigorini’ o non ‘Rigorini’. Tema aperto nel calcio italiano, dopo una serie di polemiche per alcuni penalty concessi con troppa leggerezza e alcuni, analoghi, invece non sanzionati. Il designatoreentra nel dibattito ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Non sarà colpa nostra se ne daremo tanti, dipenderà da quanti falli in area verranno commessi e noi dovremo essere bravi a sanzionarli. L’unica cosa che possiamo fare è toglierne qualcuno, ma non troppi. Dobbiamo essere bravi a concedere quelli che esistono. Alla 13a sono stati 6 ed eranocorretti. Non voglio che i miei vivano con lo stress“. Tra gli episodi anche il contatto train Inter-Juventus: “Se faremo ascoltaredi quell’episodio? Non so quando ma lo ...

