F1, Charles Leclerc nuovamente positivo al Covid (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo aver concluso la stagione lo scorso 12 dicembre e dopo aver effettuato i test con le gomme da 18 pollici per la stagione 2022, Charles Leclerc è risultato positivo al Covid - 19 dopo aver ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo aver concluso la stagione lo scorso 12 dicembre e dopo aver effettuato i test con le gomme da 18 pollici per la stagione 2022,è risultatoal- 19 dopo aver ...

