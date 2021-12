Evergrande citata in giudizio dai creditori per 11,7 miliardi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un gruppo di creditori cinesi ha citato in giudizio Evergrande per 13,2 miliardi di dollari (circa 11,7 miliardi di euro) su presunti pagamenti in ritardo. Lo riporta il Financial Times, spiegando che un tribunale cinese incaricato di gestire le cause civili contro il colosso dell’immobiliare, carico di 305 miliardi di dollari di passività, ha accettato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un gruppo dicinesi ha citato inper 13,2di dollari (circa 11,7di euro) su presunti pagamenti in ritardo. Lo riporta il Financial Times, spiegando che un tribunale cinese incaricato di gestire le cause civili contro il colosso dell’immobiliare, carico di 305di dollari di passività, ha accettato L'articolo

