Diaz non è in forma, in mezzo si fatica. Milan, serve subito l'aiuto di Adli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE subito Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALEAbbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

Richimolten : @MilanNewsit C'è poco da riflettete, Diaz sarà un pò giù di forma, ma è capace assai. Krunic in forma o no, non si può guardare - Aleamoruso99 : Krunic ha senso un minimo di senso soltanto se il Napoli giocasse con un play come Ruiz: vista la situazione infort… - MarcoCampa10 : RT @FrancescaFu15: @Moonlightshad1 1)la normalità non è stata ancora raggiunta,potrà dirsi tale quando non dovremo più adottare misure prec… - FrancescaFu15 : @Moonlightshad1 1)la normalità non è stata ancora raggiunta,potrà dirsi tale quando non dovremo più adottare misure… - edEr99865 : @elpatron0_ Solo per i milanisti kalulu saelemakers diaz sono granfi giocatori. Non so nemmeno chi siano -