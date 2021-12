Di Lorenzo: «A Milano concentrati, vogliamo riscattarci» (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Andiamo a San Siro con tanta concentrazione e con la convinzione di poter fare una bella prestazione”. Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il giocatore è diventato titolare inamovibile: “Sicuramente mi piace giocare al calcio e mi piace giocare tanto. Prima che il mio lavoro è una mia passione, fosse per me giocherei sempre, la stanchezza a volte si sente ma la voglia di giocare prevale su tutto”. “Veniamo da una sconfitta con l’Empoli che ci brucia tanto. Dispiace non aver concretizzato le palle gol create e subìto un gol molto casuale. Adesso però – aggiunge il difensore – dobbiamo pensare al futuro per riscattare questo periodo non positivo. Di certo non siamo stati fortunati, abbiamo avuto anche tante assenze le giro di poche settimane. Ci hanno fatto tanto piacere gli applausi dei tifosi, perchè hanno capito che ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Andiamo a San Siro con tanta concentrazione e con la convinzione di poter fare una bella prestazione”. Il difensore del Napoli Giovanni Diparla ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il giocatore è diventato titolare inamovibile: “Sicuramente mi piace giocare al calcio e mi piace giocare tanto. Prima che il mio lavoro è una mia passione, fosse per me giocherei sempre, la stanchezza a volte si sente ma la voglia di giocare prevale su tutto”. “Veniamo da una sconfitta con l’Empoli che ci brucia tanto. Dispiace non aver concretizzato le palle gol create e subìto un gol molto casuale. Adesso però – aggiunge il difensore – dobbiamo pensare al futuro per riscattare questo periodo non positivo. Di certo non siamo stati fortunati, abbiamo avuto anche tante assenze le giro di poche settimane. Ci hanno fatto tanto piacere gli applausi dei tifosi, perchè hanno capito che ...

