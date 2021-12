Dal sogno dell’indipendenza al golpe di Mobutu (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 1960, l’anno mirabilis dell’Africa, durante il quale ben 17 paesi africani si resero indipendenti interessò anche il Congo, lo stato africano che prima era stato un possedimento privato di Re Leopoldo e che poi divenne una colonia del Belgio. Ma, a differenza di altri stati, come scrive lo storico Van Reybrouck nel suo bestseller InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 1960, l’anno mirabilis dell’Africa, durante il quale ben 17 paesi africani si resero indipendenti interessò anche il Congo, lo stato africano che prima era stato un possedimento privato di Re Leopoldo e che poi divenne una colonia del Belgio. Ma, a differenza di altri stati, come scrive lo storico Van Reybrouck nel suo bestseller InsideOver.

Advertising

GiuseppeConteIT : Antonio è stato un giornalista appassionato, conquistato dal sogno comunitario e animato dalla volontà di partecipa… - stodormwendo : Non ho ancora metabolizzato e sono uscita dal cinema 5 ore fa, ora vado a dormire ma mi sembra di essere in un sogno regaaaa - dangelo_luciana : RT @GiuseppeConteIT: Antonio è stato un giornalista appassionato, conquistato dal sogno comunitario e animato dalla volontà di partecipare… - lucyLP81866 : @NoaguiTx @axlrose Roby scrive per Lucy Cara Regi, forse è dal niente che nasce un sogno e il niente si colma di speranza - corcordiumss : sogno una generazione che non sarà più ossessionata dal quel pezzo di m3rda di maradona <3 -