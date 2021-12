Covid, Bergamo riparte con un museo a cielo aperto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si respira aria di festa e tanta voglia di ripartire a Bergamo , una delle città simbolo dell'emergenza provocata dal Covid - 19 . Come raccontato da 'Stasera Italia' durante la puntata di mercoledì ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si respira aria di festa e tanta voglia di ripartire a, una delle città simbolo dell'emergenza provocata dal- 19 . Come raccontato da 'Stasera Italia' durante la puntata di mercoledì ...

Advertising

MozzoNews : Mozzo/Covid: Crescono ancora i contagi in Bergamasca, 1.205 dall’8 al 14 dicembre: i dati Comune per Comune – Prima… - tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo: 'Covid, nuovo picco di contagi. Nell’ultima settimana +36%' - rizzina2005 : «Ecco perché vaccino i miei figli dal Covid»: il pediatra che era in trincea a Bergamo quando nacque la figlia… - webecodibergamo : Vaccinazioni anti Covid bambini, con «Stop ai dubbi» le risposte in diretta web a partire dalle 17 - MCristinaS9 : RT @giulianol: Quindi a Bergamo curavano il Covid sopprimendo pazienti? -