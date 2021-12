Coppa d’Africa, filtrano le intenzioni del Napoli su Koulibaly e Osimhen (Di giovedì 16 dicembre 2021) La stagione 2021-22 per tutte le squadre sta avendo un denominatore comune: un gran numero di infortuni. Tutte le squadre di Serie A stanno infatti facendo i conti con assenze anche importanti per i più svariati motivi. Spesso le cause sono Covid ed infortuni muscolari, ma anche traumi veri e propri. Dal 9 gennaio al 6 febbraio, inoltre, tanti top club dovranno fare a meno di alcuni dei loro giocatori migliori a causa della Coppa d’Africa. Non una buona notizia per compagini come Napoli e Milan, ad esempio, che dovranno privarsi di campioni del calibro di Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Ounas, Kessié e Bennacer, per dirne alcuni. Koulibaly Osimhen infortunioIl Corriere del Mezzogiorno, sulla propria edizione odierna, svela alcuni retroscena riguardanti proprio il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) La stagione 2021-22 per tutte le squadre sta avendo un denominatore comune: un gran numero di infortuni. Tutte le squadre di Serie A stanno infatti facendo i conti con assenze anche importanti per i più svariati motivi. Spesso le cause sono Covid ed infortuni muscolari, ma anche traumi veri e propri. Dal 9 gennaio al 6 febbraio, inoltre, tanti top club dovranno fare a meno di alcuni dei loro giocatori migliori a causa della. Non una buona notizia per compagini comee Milan, ad esempio, che dovranno privarsi di campioni del calibro di, Anguissa,, Ounas, Kessié e Bennacer, per dirne alcuni.infortunioIl Corriere del Mezzogiorno, sulla propria edizione odierna, svela alcuni retroscena riguardanti proprio il ...

