Carlo Verdone ad Accordi&Disaccordi Nove | “Cosa penso dei no-vax? Inutile iniziare un dibattito | parlarci è una battaglia persa”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “dei no-? Io trovo molta difficoltà a parlare con una persona contro il vaccino, un no-. Ci ho provato qualche volta, ma è una”. Cosìospite dell’ultima puntata di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su, si è espresso sulsull’opportunità o meno di dare visibilità ai no-e ai no-pass. “Con un no-è complicato– ha detto il grande attore romano – Io parlato l’altro giorno con un tassinaro, per 20 minuti ho tentato, in qualche modo. Però quando lui mi ha risposto: ‘no perché ci mettono il 5G dentro’, a quel punto io ho detto: ...

ilfattovideo : Carlo Verdone ad Accordi&Disaccordi (Nove): "Cosa penso dei no-vax? Inutile iniziare un dibattito: parlarci è una b…

