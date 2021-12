Brunetta cintura nera di judo | la premiazione con Malagò

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il ministro per la pubblica amministrazione Renatoha una grande passione per le arti marziali. 'Da oggi sono diplomato1° Dan di' scrive sui social come didascalia di ...

HuffPostItalia : Brunetta diventa cintura nera 1° dan di Judo: 'Da sempre una passione' - LaStampa : Brunetta cintura nera di judo ad Honorem. “Onorificenza per il suo impegno nello sport” - __pamaron__ : Ho appena letto che Brunetta è cintura nera di judo ... e niente, rido. @CrozzaTweet confido in Te ?? - LaStampa : Brunetta diventa cintura nera Primo Dan di Judo: 'Una passione che ho fin da ragazzo' - FrancoCappellet : RT @sciolti_cani: Adesso che #Brunetta è Cintura Nera di #Judo basta Battute. [@FrancoCappellet] -

Il ministro per la pubblica amministrazione Renatoha una grande passione per le arti marziali. 'Da oggi sono diplomatonera 1° Dan di judo' scrive sui social come didascalia di questo video che lo vede in compagnia del presidente del ...Il ministro, appassionato di arti marziali, riceve lanera da Malagò e dal presidente federale Il ministro Renatonera di judo. Sui social, vola la clip pubblicata dal ministro della Pubblica Istruzione che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita di Giovanni Malagò, Presidente Coni, Domenico ...La passione di Renato Brunetta per il judo arriva da lontano, è nata prima ancora di quella per la politica. Finalmente si corona il sogno di atleta del ministro per la Pubblica amministrazione che ha ...Il riconoscimento consegnato al ministro alla presenza di Giovanni Malagò Presidente del Coni e del Presidente della Fijlkam Domenico Falcone ...