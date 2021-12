Basket: Nba, i risultati delle partite (Di giovedì 16 dicembre 2021) New York, 16 dic. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 124-89; Orlando Magic-Atlanta Hawks 111-99; Philadelphia 76ers-Miami Heat 96-101; Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 104-107 (dts); Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 114-99; Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 110-113; San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 115-131; Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 107-124; Utah Jazz-Los Angeles Clippers 124-103; Portland Trail Blazers-Memphis Griizzlies 103-113; Sacramento Kings-Washington Wizards 119-105. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) New York, 16 dic. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 124-89; Orlando Magic-Atlanta Hawks 111-99; Philadelphia 76ers-Miami Heat 96-101; Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 104-107 (dts); Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 114-99; Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 110-113; San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 115-131; Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 107-124; Utah Jazz-Los Angeles Clippers 124-103; Portland Trail Blazers-Memphis Griizzlies 103-113; Sacramento Kings-Washington Wizards 119-105.

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - tgamox : solo il Basket ti fa correre per 40 minuti (48' in nba) per un finale come questo. - infoitsport : Basket, record di Stephen Curry: è il miglior realizzatore da tre punti nella storia Nba - grigno94 : I due 'miracoli' della notte - RassegnaZampa : #Basket #Nba Bucks grandi anche senza Giannis, Gallo e Atlanta ripartono -