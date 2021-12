Atalanta-Roma | Mourinho in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tutto pronto per ladi Josèalla vigilia di, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. Quale sarà il risultato finale? Non resta che aspettare il fischio d’inizio dell’arbitro. Ma prima spazio alle parole della vigilia.parla inalle 16:00 e potrete seguire l’incontro con i giornalisti sui canali social del club giallorosso (Youtube, Facebook, Instagram e Twitter). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale. SportFace.

Advertising

capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO A DISPOSIZIONE CONTRO L'ATALANTA Ha smaltito l'infortunio all'adduttore #SkySport #SkySerieA #SerieA #Zaniolo #Roma - MilanPress_it : UNICA SQUADRA IMBATTUTA (al momento) ?? Comunque andrà domenica contro il Napoli, il #Milan chiuderanno in testa a… - sehvabbe : @AndreCardi @MdEroi @RaffoSarnataro @roberto_avato @vorreiesserezz @rio_vela @HyboriaLeague @FantaCons… - Fantacalcio : Roma verso l'Atalanta, le condizioni di Smalling e Carles Perez -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Roma

Commenta per primo( sabato 18 dicembre, calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn ) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di ...Sabato spiccano(Mourinho ritrova Zaniolo) a Bergamo e la trasferta a Bologna della Juventus, ancora senza Dybala. Domenica sera si chiude in bellezza con lo scontro diretto a San ...Data, orario e come vedere in tv e streaming la conferenza stampa di Josè Mourinho alla vigilia di Atalanta-Roma, match della diciottesima giornata di Serie A ...Il 16 dicembre, il Milan festeggia l'anniversario della proprio fondazione. Abbiamo raccolto i risultati ottenuti dal 1999 ...