Atalanta | contro la Roma con una maglia speciale per Natale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Quasi tempo di feste natalizie per il mondo del calcio e ovviamente anche per la Serie A che sarà però protagonista nel weekend e poi col turno infrasettimanale prima di riposare fino al nuovo anno. Come ogni stagione l’ha...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO A DISPOSIZIONE CONTRO L'ATALANTA Ha smaltito l'infortunio all'adduttore #SkySport #SkySerieA #SerieA #Zaniolo #Roma - sportmediaset : Atalanta, contro la Roma una maglietta natalizia. #SportMediaset - Giampo10 : @AzzoJacopo si, quell anticipo secco che ci è costato il rigore contro il porto in casa. grazie demi. quest’anno ci… - ReteSport : ?? Fabio #Petruzzi ??Mi aspetto una buona partita contro l’Atalanta. Non sono convinto che tra le due squadre - guard… - andreastoolbox : Atalanta, contro la Roma maglia speciale di Natale a sfondo benefico | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta contro

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "la ...... la 'nuova' classifica di Serie A secondo questi criteri:Inter* punti 40, Milan 36,34, ... Venezia 16, Sampdoria 15, Genoa 10, Cagliari e Spezia 9*squadre che non hanno ancora giocato...C’è una piccola Atalanta dentro la Roma formata da calciatori “scartati” dalla Dea e arrivati in giallorosso con la voglia di riscattarsi. Negli ultimi tre anni i ...Tripletta del bomber del club greco El-Arabi, due reti dal dischetto per lui Nella serata di ieri l’Olympiacos ha trionfato senza difficoltà nella quattordicesima giornata di Super League greca contro ...