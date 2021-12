Ascolti TV | Mercoledì 15 Dicembre 2021. Sanremo Giovani 13.4%, Tutta Colpa di Freud 9.3% (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emma e Amadeus Nella serata di ieri, Mercoledì 15 Dicembre 2021, su Rai1 – dalle 21.34 alle 0.06 – Sanremo Giovani ha interessato 2.425.000 spettatori pari al 13.4%. Il segmento finale – dalle 0.10 alle 0.31 – Sanremo Giovani Il Verdetto raccoglie 1.139.000 spettatori con il 13.9% (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 Tutta Colpa di Freud – La Serie ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 7.1% di share (primo episodio: 1.365.000 – 6.1%, secondo episodio: 1.439.000 – 8.5%). Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Benevento ha intrattenuto 1.197.000 spettatori con il 5.4% (pre e post ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emma e Amadeus Nella serata di ieri,15, su Rai1 – dalle 21.34 alle 0.06 –ha interessato 2.425.000 spettatori pari al 13.4%. Il segmento finale – dalle 0.10 alle 0.31 –Il Verdetto raccoglie 1.139.000 spettatori con il 13.9% (qui glidello scorso anno). Su Canale 5di– La Serie ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 7.1% di share (primo episodio: 1.365.000 – 6.1%, secondo episodio: 1.439.000 – 8.5%). Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Benevento ha intrattenuto 1.197.000 spettatori con il 5.4% (pre e post ...

