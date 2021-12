Antonio Caprarica perde completamente le staffe, attimi di delirio sulla Rai: “Io ti denuncio” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scontro di fuoco a “Carta Bianca” tra il giornalista Antonio Caprarica e un noto docente universitario: ecco cos’è successo nel dettaglio. Antonio Caprarica perde le staffe a “Carta Bianca” (screenshot Twitter)Volano parole forti tra Antonio Caprarica e il docente di comunicazione sociale Alberto Contri. Durante la puntata di ieri di “Carta Bianca”, infatti, i due hanno avuto un acceso confronto sul tema dei vaccini contro il virus covid-19. Caprarica inizia citando alcuni dati scientifici, come il “forte abbassamento della percentuale di rischio di morte per chi è vaccinato”.Contri controbatte accusando Caprarica e affermando: “Lei fa solo del colore, da bravo giornalista” e cita le parole del professor Malone che ha ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scontro di fuoco a “Carta Bianca” tra il giornalistae un noto docente universitario: ecco cos’è successo nel dettaglio.lea “Carta Bianca” (screenshot Twitter)Volano parole forti trae il docente di comunicazione sociale Alberto Contri. Durante la puntata di ieri di “Carta Bianca”, infatti, i due hanno avuto un acceso confronto sul tema dei vaccini contro il virus covid-19.inizia citando alcuni dati scientifici, come il “forte abbassamento della percentuale di rischio di morte per chi è vaccinato”.Contri controbatte accusandoe affermando: “Lei fa solo del colore, da bravo giornalista” e cita le parole del professor Malone che ha ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' CHAPEAU! ' 'C'è chi va in giro a dire che la pandemia è il grande reset delle élite.I dati li conosciamo:chi non è vaccinat… - gianniberetta1 : RT @BlobRai3: ' CHAPEAU! ' 'C'è chi va in giro a dire che la pandemia è il grande reset delle élite.I dati li conosciamo:chi non è vaccinat… - BlobRai3 : ' CHAPEAU! ' 'C'è chi va in giro a dire che la pandemia è il grande reset delle élite.I dati li conosciamo:chi non… - ve10ve : RT @fanpage: È finita malissimo la discussione di ieri a #Cartabianca tra Andrea Scanzi, Alberto Contri, presenti in studio, e Antonio Capr… - Maffei_Antonio : RT @ArturoP66023286: #Caprarica Lavora in Inghilterra, vive in Svizzera e rompe i coglioni in Italia. -