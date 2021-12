Advertising

Piu_Europa : L'elezione di una donna, competente e preparata, alla Presidenza della Repubblica o del Consiglio è uno sconcerto p… - lmisculin : Esempio perfetto di un certo modo di fare cronaca milanese. Una donna fa dormire un ragazzo migrante nell'androne d… - Corriere : Usa, una donna per la prima volta a capo della polizia di New York - AnnuEnrico : @AirGiada Sei una gran bella donna - FatimaCurzio : RT @Corriere: Usa, una donna per la prima volta a capo della polizia di New York -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna

Agenzia ANSA

New York avrà la sua primacommissaria alla guida del dipartimento di polizia più grande e più noto degli Stati Uniti: l'afroamericana Keechant Sewell, capo dei detective della contea di Nassau. A sceglierla è stato il ...Ma oggi chi è Sarah Ferguson? "forte, indipendente che sta realizzando i suoi sogni, come quello di diventare scrittrice", ha dichiarato al Corsera.di Barbara Calderola Fino a 6mila euro di incentivi per chi assume un pioltellese. E se è una donna, o disabile, magari under 50 il punteggio per ottenere i soldi sale. Pioltello scende in campo contr ...Una donna è stata sorpresa senza certificato alla fermata della stazione. Dipendente non in regola al bancone, stangata per il locale ...