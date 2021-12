Serie A, Salernitana rischia esclusione: ancora nessuna offerta d’acquisto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Attenzione al futuro della Salernitana, che rischia l'esclusione della Serie A per le note vicende societarie. ancora nessuna offerta arrivata Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Attenzione al futuro della, chel'dellaA per le note vicende societarie.arrivata

Advertising

CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola… - zazoomblog : Serie A Salernitana rischia esclusione: ancora nessuna offerta d’acquisto - #Serie #Salernitana #rischia - LAROMA24 : Salernitana, nessuna offerta per l'acquisto della società: rischio esclusione dalla Serie A #AsRoma - CalcioWeb : Situazione difficilissima in casa #Salernitana, il club rischia l'esclusione dal campionato di Serie A - MomentiCalcio : #Salernitana, a un passo l’esclusione dalla Serie A: non ci sono proposte concrete di acquisto del club -