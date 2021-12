Santa Marinella | auto impazzita in via Valdambrini | sfonda un muro di cinta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Alle ore 16 di oggi pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in viaangolo via Marche nel territorio comunale di. Una donna di nazionalità italiana, alla guida di unmobile di media cilindrata è andata ad impattare violentemente contro unperimetrale di un’abitazione. L’urto ha fatto finire l’nel giardino della stessa dopo un salto di circa un metro. Gli uomini della Bonifazi insieme al personale sanitario del 118 hanno estratto la signora dall’abitacolo. Apparentemente non sembrava versare in condizioni preoccupanti. Sul posto è giunta anche la Polizia locale diper ricostituire la dinamica dell’incidente. Il Faro online ...

