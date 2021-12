Riemann, che paperona! E l'Arminia Bielefeld batte 2 - 0 il Bochum: gli highlights (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella gara della 16ª giornata di Bundesliga, l'Arminia Bielefeld vince per 2 - 0 contro il Bochum. In gol Okugawa e Wimmer. Guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella gara della 16ª giornata di Bundesliga, l'vince per 2 - 0 contro il. In gol Okugawa e Wimmer. Guarda glidel match

Advertising

ChiaraArencibia : @Sir_Ailurus È questo lo strumento più forte che possiedi? L’integrazione secondo Riemann?? Pivello - Guaglia6 : Ah, siccome ho voglia di ripassare un semplice concetto elementare: parliamo di intersezione. Sono gli stessi che… - DortmundItalia : Haaland servito in posizione decentrata invece di concludere si ferma e di destro serve un grande assist per il tir… - DortmundItalia : Il motivo del controllo è per un fuorigioco di Bellingham sul tiro di Wolf che ha disturbato la visuale di Riemann.… - DortmundItalia : Altra chance per il #BVB con una bellissima progressione di Bellingham che serve una palla al bacio per Haaland, il… -