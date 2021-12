Quirinale, endorsement di Emilio Fede e Lele Mora per Berlusconi al Colle (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Emilio Fede e Lele Mora si schierano a favore della candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica. ”Vedere Berlusconi al Quirinale mi darebbe una grande emozione. Se si ama la Patria Berlusconi è certamente la persona giusta perché lui è un patriota”, dice l’ex direttore del Tg4 all’Adnkronos, ”Sarei felicissimo. Dopo tutte le cattiverie che gli hanno fatto se lo meriterebbe perché è un grande imprenditore, è un grande uomo di televisione e sa guidare il Paese”, sottolinea l’ex agente dei vip e amico di vecchia data dell’ex premier Lele Moraall’Adnkronos. ”Per me Berlusconi è come se fosse un fratello – aggiunge Fede molto commosso – gli voglio bene e lo stimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)si schierano a favore della candidatura di Silvioalla presidenza della Repubblica. ”Vederealmi darebbe una grande emozione. Se si ama la Patriaè certamente la persona giusta perché lui è un patriota”, dice l’ex direttore del Tg4 all’Adnkronos, ”Sarei felicissimo. Dopo tutte le cattiverie che gli hanno fatto se lo meriterebbe perché è un grande imprenditore, è un grande uomo di televisione e sa guidare il Paese”, sottolinea l’ex agente dei vip e amico di vecchia data dell’ex premierall’Adnkronos. ”Per meè come se fosse un fratello – aggiungemolto commosso – gli voglio bene e lo stimo ...

