Proiettile di 17 centimetri nel retto | finisce al pronto soccorso | ' Ci sono scivolato sopra'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cade su undella seconda guerra mondiale e la munizionenel suo ano . Questo è il modo in cui un uomo ha spiegato ai medici del Gloucestershire Royal Hospital la presenza di un ...

kccmt : @terminologia @Lukazzu Comunque era un proiettile anticarro 'dalle dimensioni ragguardevoli, ben 17 centimetri di l… - BADU____ : #Inghilterra Va al pronto soccorso con un proiettile di 17 centimetri nel retto. Che pistola! #proiettile #15dicembre - PDUmorista : Si presenta al pronto soccorso con un proiettile di 17 centimetri nel retto, panico in ospedale. Lo sapevo che Genn… - pirata_21 : Va al pronto soccorso con un proiettile di 17 centimetri nel retto. Colpa del rinculo. - Assyrianspirit : Bene ma non benissimo. -

Nel dettaglio si trattava di un missile di piombo progettato per squarciare l'armatura di un carro armato, unpiuttosto lungo di 17di lunghezza e 6 di larghezza. La presenza ...... l'uomo sarebbe ' scivolato e caduto ' sulla munizione dalle notevoli dimensioni: ben 17... ma ha comunque rischiato grosso perché sarebbe potuto morire se ilgli avesse perforato ...Cade su un proiettile della seconda guerra mondiale e la munizione finisce nel suo ano. Questo è il modo in cui un uomo ha spiegato ai medici del Gloucestershire Royal Hospital ...Al Gloucestershire Royal Hospital, in Inghilterra, un uomo è arrivato al pronto soccorso con un proiettile anticarro della Seconda Guerra Mondiale nel retto. Secondo quanto riportano i media locali, l ...