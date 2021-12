Premier League, possibile taglio dello stipendio per i no-vax in isolamento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Premier League studia un taglio degli stipendi dei giocatori costretti ad andare in isolamento perché non vaccinati. Continua a salire il numero dei giocatori positivi e costretti all’isolamento nelle divisioni del calcio inglese, alla luce delle nuove restrizioni del Governo per fronteggiare la diffusione della variante Omicron. Le squadre sono decimate e quattro partite in cinque giorni sono state rinviate. Il Daily Mail scrive che un certo numero di club della massima serie e della Football League, stanchi dei rifiuti dei calciatori sul tema vaccinazione, stanno valutando se possono legalmente attaccare gli stipendi dei giocatori. E all’interno degli spogliatoi, inizia a crescere la pressione sui no-vax. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lastudia undegli stipendi dei giocatori costretti ad andare inperché non vaccinati. Continua a salire il numero dei giocatori positivi e costretti all’nelle divisioni del calcio inglese, alla luce delle nuove restrizioni del Governo per fronteggiare la diffusione della variante Omicron. Le squadre sono decimate e quattro partite in cinque giorni sono state rinviate. Il Daily Mail scrive che un certo numero di club della massima serie e della Football, stanchi dei rifiuti dei calciatori sul tema vaccinazione, stanno valutando se possono legalmente attaccare gli stipendi dei giocatori. E all’interno degli spogliatoi, inizia a crescere la pressione sui no-vax. SportFace.

