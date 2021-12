**Pd: Letta, 'daremo seguito alle 100 proposte con più seguito nelle Agorà'** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il singolo cittadino nelle Agorà conta quanto il segretario del partito". Così Enrico Letta all'Agorà sul Next Generation Ue. "In primavera prenderemo le 100 proposte che hanno avuto maggiore consenso. A tutte daremo seguito, almeno al 50% per come sono state presentate, in alcuni casi" le aggiusteremo "per renderle più attuabili". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il singolo cittadinoconta quanto il segretario del partito". Così Enricoall'sul Next Generation Ue. "In primavera prenderemo le 100che hanno avuto maggiore consenso. A tutte, almeno al 50% per come sono state presentate, in alcuni casi" le aggiusteremo "per renderle più attuabili".

