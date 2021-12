Omicidio Kennedy: in rete altre carte desecretate. Spunta il misterioso viaggio in Messico di Lee Oswald (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Difficilmente arriverà la verità che ancora manca all’Omicidio di J.F. Kennedy, ma non mancano i documenti di interesse storico fra i circa 1500 file che la National Archives and Records Administration ha pubblicato, su ordine dell’Amministrazione Biden. Sono trascrizioni, rapporti, e memorandum che fanno parte dell’enorme archivio sull’assassinio del presidente, avvenuto il 22 novembre 1963 a Dallas, e che una direttiva del 1992 del Congresso Usa prevedeva di rendere interamente pubblico a partire dal 2017. Invece Trump prima e Biden oggi, citando ragioni di sicurezza nazionale, hanno limitato questa diffusione: e nonostante i 1500 file appena diffusi – che portano oltre il 90% il totale dei documenti resi disponibili – ci sono ancora moltissime testimonianze censurate o addirittura bloccate integralmente, per la frustrazione dell’opinione pubblica e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Difficilmente arriverà la verità che ancora manca all’di J.F., ma non mancano i documenti di interesse storico fra i circa 1500 file che la National Archives and Records Administration ha pubblicato, su ordine dell’Amministrazione Biden. Sono trascrizioni, rapporti, e memorandum che fanno parte dell’enorme archivio sull’assassinio del presidente, avvenuto il 22 novembre 1963 a Dallas, e che una direttiva del 1992 del Congresso Usa prevedeva di rendere interamente pubblico a partire dal 2017. Invece Trump prima e Biden oggi, citando ragioni di sicurezza nazionale, hanno limitato questa diffusione: e nonostante i 1500 file appena diffusi – che portano oltre il 90% il totale dei documenti resi disponibili – ci sono ancora moltissime testimonianze censurate o addirittura bloccate integralmente, per la frustrazione dell’opinione pubblica e ...

