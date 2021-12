Mauro da Mantova, da untore e star no-vax al lettino dell'intensiva (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E', probabilmente, una questione di karma. Uno fa il Non Vax implacabile; e dichiara pubblicamente di aver fatto l'untore senza mascherina nei supermarket (“una soddisfazione impagabile, ero con il naso fuori così ho disseminato per bene i germi”), così, a sfregio; e si diverte come un matto a Radio24 nello spararle grosse tipo stregone, dalle frequenze della Zanzara in radio, radiovisione e nei talk televisivi, sul canale della testata; e dà, in diretta, dei fessi a 44 milioni d'italiani che si vaccinano; e be', alla fine, dopo tutto questo, sembra quasi normale che il Fato perda le staffe. E procuri, all'inarrestabile antivaccinista, un Covid della Madonna, portandolo alle soglie del decesso. Però, al di là dell'aspetto sciamanico della faccenda, merita certo attenzione il caso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E', probabilmente, una questione di karma. Uno fa il Non Vax implacabile; e dichiara pubblicamente di aver fatto l'senza mascherina nei supermarket (“una soddisfazione impagabile, ero con il naso fuori così ho disseminato per bene i germi”), così, a sfregio; e si diverte come un matto a Radio24 nello spararle grosse tipo stregone, dalle frequenzea Zanzara in radio, radiovisione e nei talk televisivi, sul canalea testata; e dà, in diretta, dei fessi a 44 milioni d'italiani che si vaccinano; e be', alla fine, dopo tutto questo, sembra quasi normale che il Fato perda le staffe. E procuri, all'inarrestabile antivaccinista, un Covida Madonna, portandolo alle soglie del decesso. Però, al di là'aspetto sciamanicoa faccenda, merita certo attenzione il caso di ...

