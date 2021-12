Lewis Hamilton? La profezia di Mark Webber: "Il prossimo anno...", clamoroso in Formula 1 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con il successo di Abu Dhabi, Max Verstappen ha impedito a Lewis Hamilton di conquistare l'ottavo titolo della carriera, che gli avrebbe permesso di essere in testa a tutti superando un mito come Michael Schumacher. La delusione per l'inglese era evidente domenica, seppur, sportivo, sia andato a congratularsi con Max al termine della corsa. Il 44 della Mercedes avrà almeno altri due anni per provarci, dopo aver rinnovato il contratto con la Mercedes fino al 2023, seppur l'ex Red Bull, Mark Webber, abbia espresso il suo pensiero: “Credo ancora che Red Bull e Mercedes saranno i team da battere nel 2022 – ha commentato l'ex compagno di squadra di Sebastian Vettel a Channel 4 – ed Hamilton avrà, senza dubbio, una grossa chance per rifarsi già l'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con il successo di Abu Dhabi, Max Verstappen ha impedito adi conquistare l'ottavo titolo della carriera, che gli avrebbe permesso di essere in testa a tutti superando un mito come Michael Schumacher. La delusione per l'inglese era evidente domenica, seppur, sportivo, sia andato a congratularsi con Max al termine della corsa. Il 44 della Mercedes avrà almeno altri due anni per provarci, dopo aver rinnovato il contratto con la Mercedes fino al 2023, seppur l'ex Red Bull,, abbia espresso il suo pensiero: “Credo ancora che Red Bull e Mercedes sari team da battere nel 2022 – ha commentato l'ex compagno di squadra di Sebastian Vettel a Channel 4 – edavrà, senza dubbio, una grossa chance per rifarsi già l'...

