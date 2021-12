Le stringenti norme Ue per regolare le Big Tech (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «È una proposta complessa, ma ha un obiettivo molto semplice: assicurare che il mercato digitale resti equo e aperto, dando la possibilità a tutte le aziende di competere». Così la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager ha sintetizzato davanti alla Plenaria del Parlamento europeo il Digital Market Act (Dma), la nuova cornice di regole che l’Unione europea imporrà alle piattaforme digitali. Partorito un anno fa dalla Commissione, il pacchetto legislativo è ora all’approvazione definitiva dall’Eurocamera, che poi dovrà negoziarne i dettagli definitivi con il Consiglio dell’Ue. Non è la sola contromisura alle pratiche sleali dei «giganti del Tech»: a gennaio arriverà in aula anche il Digital Services Act (Dsa), che regola l’apparizione dei contenuti online, la trasparenza degli algoritmi e la pubblicità mirata in rete. Le regole Digital Market ActFra i ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «È una proposta complessa, ma ha un obiettivo molto semplice: assicurare che il mercato digitale resti equo e aperto, dando la possibilità a tutte le aziende di competere». Così la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager ha sintetizzato davanti alla Plenaria del Parlamento europeo il Digital Market Act (Dma), la nuova cornice di regole che l’Unione europea imporrà alle piattaforme digitali. Partorito un anno fa dalla Commissione, il pacchetto legislativo è ora all’approvazione definitiva dall’Eurocamera, che poi dovrà negoziarne i dettagli definitivi con il Consiglio dell’Ue. Non è la sola contromisura alle pratiche sleali dei «giganti del»: a gennaio arriverà in aula anche il Digital Services Act (Dsa), che regola l’apparizione dei contenuti online, la trasparenza degli algoritmi e la pubblicità mirata in rete. Le regole Digital Market ActFra i ...

RobbsRoys : Diciamo che ognuno può disporre del proprio tempo libero come meglio crede solo che all'epoca del festino c'erano n… - ralphfeldberg : @SerglocSergio @BorsoGiancarlo @pdnetwork cosa si aspetta? che delocalizzano dove le norme son piu stringenti e la manodopera costa tanto? - SerglocSergio : @BorsoGiancarlo @pdnetwork Infatti delocalizzano là dove le norme sono meno stringenti e la manodopera costa poco.… - KersevanRoberto : Causa legale contro la Gigafactory Tesla di Berlino, da parte di associazioni ambientaliste locali che dubitano del… - CosenzaChannel : Disposizioni più stringenti a partire da stamattina per i non vaccinati. Le norme sono state modificate dopo l’entr… -

Ultime Notizie dalla rete : stringenti norme Più fiducia, meno repressione, i limiti del populismo penale Se si ragiona così, in termini empirici, valutando laicamente i risultati , si potranno certo trovare dei casi in cui norme più flessibili hanno dovuto lasciare spazio ad altre più stringenti (basti ...

Chi è esente dal pagamento dell'Imu? ... per le norme emergenziali Covid, è stata sospesa fino al 30 giugno 2021) ed anche a chi ha ... molti Comuni di villeggiatura hanno introdotto nei regolamenti locali previsioni stringenti, che tengono ...

L'Italia blinda i confini: “Si entra col tampone”. L'ira della Ue: “Roma spieghi” La Repubblica Vendita o affitto vietato per case non a norma energetica, domani la direttiva Ue Bruxelles, 14 dic. (askanews) – La Commissione europea dovrebbe dare il suo via libera, nella sua riunione settimanale che si tiene oggi pomeriggio a Strasburgo, alla nuova proposta di direttiva (Epdb ...

Tasse, la norma salva-Comuni può comportare stangate per Napoli Addizionali nel mirino, attesa per le iniziative del Governo. Carfagna: bisogna imporre ai Comuni di fare il loro dovere nella riscossione dei tributi ...

Se si ragiona così, in termini empirici, valutando laicamente i risultati , si potranno certo trovare dei casi in cuipiù flessibili hanno dovuto lasciare spazio ad altre più(basti ...... per leemergenziali Covid, è stata sospesa fino al 30 giugno 2021) ed anche a chi ha ... molti Comuni di villeggiatura hanno introdotto nei regolamenti locali previsioni, che tengono ...Bruxelles, 14 dic. (askanews) – La Commissione europea dovrebbe dare il suo via libera, nella sua riunione settimanale che si tiene oggi pomeriggio a Strasburgo, alla nuova proposta di direttiva (Epdb ...Addizionali nel mirino, attesa per le iniziative del Governo. Carfagna: bisogna imporre ai Comuni di fare il loro dovere nella riscossione dei tributi ...