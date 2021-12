Le frontiere blindate fermeranno Omicron? La falsa sicurezza del governo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il governo italiano ha deciso di introdurre una nuova stretta ai viaggi da e per gli altri paesi europei. L’ordinanza del 14 dicembre firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza non si limita a prolungare le restrizioni già in atto, ma aggiunge la quarantena di cinque giorni per i non vaccinati tamponati e la necessità di un tampone – molecolare eseguito nelle 48 precedenti o rapido entro le 24 ore precedenti – anche per chi ha il cosiddetto super green pass. La misura di sicurezza viene quindi estesa anche ai guariti e ai vaccinati con due o tre dosi, calpestando quanto previsto dalle norme alla base del green pass europeo. Da qui l’immediata reazione della vicepresidente della Commissione europea Vera Jourová: “Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso dell’Italia e forse del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilitaliano ha deciso di introdurre una nuova stretta ai viaggi da e per gli altri paesi europei. L’ordinanza del 14 dicembre firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza non si limita a prolungare le restrizioni già in atto, ma aggiunge la quarantena di cinque giorni per i non vaccinati tamponati e la necessità di un tampone – molecolare eseguito nelle 48 precedenti o rapido entro le 24 ore precedenti – anche per chi ha il cosiddetto super green pass. La misura diviene quindi estesa anche ai guariti e ai vaccinati con due o tre dosi, calpestando quanto previsto dalle norme alla base del green pass europeo. Da qui l’immediata reazione della vicepresidente della Commissione europea Vera Jourová: “Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso dell’Italia e forse del ...

