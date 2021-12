Internet è in pericolo: i tentativi di hackeraggio di Log4Shell (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continuano a non trovare alcuna soluzione gli informatici al problema Log4Shell. Si tratterebbe di una vulnerabilità del sistema di programmazione Log4j utilizzano in tutto il mondo come “libreria” del linguaggio Java. Pare che questa vulnerabilità possa causare di dati enormi: dati degli utenti rubati, accesso per gli hacker al mondo dei bitcoin. La notizia è trapelata il 9 dicembre: in soli 4 giorni 840 mila tentativi di hackeraggio. Cos’è Log4j e come Log4Shell potrebbe causare danni irreparabili Spiegare di cosa sia Log4j è decisamente complicato soprattutto se non si ha davanti un pubblico di informatici, ma ci proveremo. Log4j è la più grande libreria al mondo, in uso tra la stragrande maggioranza dei programmatori di software che utilizzano il linguaggio Java. Con Log4j i programmatori creano migliaia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continuano a non trovare alcuna soluzione gli informatici al problema. Si tratterebbe di una vulnerabilità del sistema di programmazione Log4j utilizzano in tutto il mondo come “libreria” del linguaggio Java. Pare che questa vulnerabilità possa causare di dati enormi: dati degli utenti rubati, accesso per gli hacker al mondo dei bitcoin. La notizia è trapelata il 9 dicembre: in soli 4 giorni 840 miladi. Cos’è Log4j e comepotrebbe causare danni irreparabili Spiegare di cosa sia Log4j è decisamente complicato soprattutto se non si ha davanti un pubblico di informatici, ma ci proveremo. Log4j è la più grande libreria al mondo, in uso tra la stragrande maggioranza dei programmatori di software che utilizzano il linguaggio Java. Con Log4j i programmatori creano migliaia di ...

