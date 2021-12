Huawei sarebbe coinvolta più di quanto non abbia mai ammesso nella sorveglianza in Cina

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’era delle inchieste dei grandi quotidiani sulle aziende tecnologiche e delle telecomunicazioni più grandi al mondo continua. Dopo i Facebook Papers analizzati dal Wall Street Journal, ora è il turno di documenti Power Point classificati come “riservati” – pubblicati su un sito pubblico die rimossi poco dopo – finiti nelle mani dei giornalisti del Washington Post. Dall’analisi nata dalla consultazione delle carte che sfocia nell’inchiestaWashington Post emerge, innanzitutto, come il colosso avrebbe sempre avuto un ruolo maggiore dimai affermato nell’ambito di sistemi die di tracciamento della popolazione cinese voluti dal governo. LEGGI ANCHE >>> Un rapporto sostiene chespiava 6,5 milioni di olandesi nel 2009 Inchiesta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Huawei sarebbe

... da parte emiratina, della tecnologia 5G della cinese. Da parte loro, gli Emirati, al pari ... Una dimostrazione di tale considerazione, secondo alcuni analisti,da trovarsi anche nel ......a una domanda propio sul se gli Emirati Arabi Uniti avrebbero dovuto scegliere trae gli F - ... "Tu hai avuto le preoccupazioni del tuo principale alleato, e penso chesciocco per te non ...Un report del Washington Post punta il dito contro Huawei e il suo ruolo nella lotta della Cina contro la minoranza degli uiguri.Viene illustrato il ruolo della società nello sviluppo di sistemi di sorveglianza, monitoraggio e riconoscimento del volto usati per perseguitare la minoranza musulmana.