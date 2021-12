Green pass falsi, violati sistemi sanitari di 6 Regioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Green pass falsi, sono avvenute nei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto le “intrusioni” attraverso le quali la rete criminale scoperta dalla Procura di Napoli riusciva a crearli. E sono almeno 120 i “clienti” individuati, ma si stima siano molti di più. Le indagini sono infatti ancora in corso per definire il perimetro entro il quale i criminali hanno operato e individuare il numero esatto delle persone che hanno acquistato il falso Green pass. Ora come ora sono state effettuate 40 perquisizioni sull’intero territorio nazionale e 67 i sequestri preventivi. Da quanto emerso dalle indagini, non sono stati attaccati direttamente i server che custodiscono i dati e che normalmente sono protetti da sistemi anti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021), sono avvenute neidi Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto le “intrusioni” attraverso le quali la rete criminale scoperta dalla Procura di Napoli riusciva a crearli. E sono almeno 120 i “clienti” individuati, ma si stima siano molti di più. Le indagini sono infatti ancora in corso per definire il perimetro entro il quale i criminali hanno operato e individuare il numero esatto delle persone che hanno acquistato il falso. Ora come ora sono state effettuate 40 perquisizioni sull’intero territorio nazionale e 67 i sequestri preventivi. Da quanto emerso dalle indagini, non sono stati attaccati direttamente i server che custodiscono i dati e che normalmente sono protetti daanti ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - NoCode87 : RT @Meridies12: Questa è una cosa grave non bisogna girarci attorno. Un ulteriore balzello sugli expat e un altro, ennesimo, colpo all'hosp… - Eraclanius : RT @borghi_claudio: Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti son… -