Green pass falsi, intrusioni illegali nei sistemi informatici sanitari: 82 indagati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Napoli, 15 dicembre 2021 " Violati i sistemi informatici regionali, Green pass falsi acquistati da oltre 120 persone , senza tampone e vaccino. Sono 40 le perquisizion i ordinate dai pm di Napoli nell'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Napoli, 15 dicembre 2021 " Violati iregionali,acquistati da oltre 120 persone , senza tampone e vaccino. Sono 40 le perquisizion i ordinate dai pm di Napoli nell'...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - VincePerfetto : RT @puntomagazine: I truffatori, erano in grado di generare #greenpass utilizzando le credenziali di accesso precedentemente sottratte alle… - trimpa48 : RT @ciuffino: Comunque La7 continua ad invitare no green pass e no vax. Fa spettacolo. È ciò che vogliono? Degradante!!#La7#dimartedi#Laria… -