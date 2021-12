Fed: taglia acquisti mensili a 30 mld e 'vede' tre rialzi tassi in 2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Washington, 15 dic. - (Adnkronos) - Come previsto la riunione del Comitato di politica monetaria della Federal Reserve ha portato a una accelerazione del cosiddetto 'tapering' con una riduzione degli acquisti di obbligazioni, che scendono a 30 miliardi di dollari al mese (20 miliardi di dollari per i titoli del Tesoro e di 10 miliardi di dollari per i titoli garantiti da ipoteca delle agenzie), un livello che porterà il programma di interventi a concludersi a marzo invece di giugno. Lasciando fermi fra 0 e 0,25% i tassi federali la Fed adesso prevede tre aumenti nel 2022, rispetto all'unico rialzo previsto a settembre: alla fine del prossimo anno, quindi il livello dei tassi federali dovrebbe attersarsi intorno allo 0,9%. Nelle nuove previsioni, la banca centrale ha alzato dal 2,2 al 2,6% la sua stima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Washington, 15 dic. - (Adnkronos) - Come previsto la riunione del Comitato di politica monetaria della Federal Reserve ha portato a una accelerazione del cosiddetto 'tapering' con una riduzione deglidi obbligazioni, che scendono a 30 miliardi di dollari al mese (20 miliardi di dollari per i titoli del Tesoro e di 10 miliardi di dollari per i titoli garantiti da ipoteca delle agenzie), un livello che porterà il programma di interventi a concludersi a marzo invece di giugno. Lasciando fermi fra 0 e 0,25% ifederali la Fed adesso pretre aumenti nel, rispetto all'unico rialzo previsto a settembre: alla fine del prossimo anno, quindi il livello deifederali dovrebbe attersarsi intorno allo 0,9%. Nelle nuove previsioni, la banca centrale ha alzato dal 2,2 al 2,6% la sua stima ...

