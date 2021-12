Disponibilità PS5 su Mediaworld il 15 dicembre: link e unità in vendita (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Colpo di scena oggi 15 dicembre con la Disponibilità PS5 su Mediaworld di scena nel primo pomeriggio. La nota console Sony, a partire dalle ore 15 circa, è andata in vendita sullo store online della nota catena di elettronica e le unità messe a disposizione per l’acquisto non sono state per nulla poche. Chiariamo i dettagli di questa flash dale che giunge direttamente prima di Natale. Il link da seguire per la nuova Disponibilità PS5 su Mediaworld è raggiungibile da questo collegamento. Si tratta di una pagina ad hoc pensata per la vendita della tanto agognata console. Quest’ultima, proprio dalle ore 15 odierne, restituisce la coda virtuale composta da tutti i potenziali acquirenti del prodotto. Il numero di unità ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Colpo di scena oggi 15con laPS5 sudi scena nel primo pomeriggio. La nota console Sony, a partire dalle ore 15 circa, è andata insullo store online della nota catena di elettronica e lemesse a disposizione per l’acquisto non sono state per nulla poche. Chiariamo i dettagli di questa flash dale che giunge direttamente prima di Natale. Ilda seguire per la nuovaPS5 suè raggiungibile da questo collegamento. Si tratta di una pagina ad hoc pensata per ladella tanto agognata console. Quest’ultima, proprio dalle ore 15 odierne, restituisce la coda virtuale composta da tutti i potenziali acquirenti del prodotto. Il numero di...

Advertising

teeechblog : PS5: arrivano nuovi colori ufficiali! - infoitscienza : Ps5 e Xbox Series X, da Gamestop disponibilità per un restock? - infoitscienza : Nuovi segnali sulla disponibilità PS5 a dicembre nel mondo - infoitscienza : Ulteriore disponibilità PS5 in Italia il 9 dicembre: orario di GameStop - infoitscienza : Ps5, da Gamestop disponibilità a Natale per un restock? -